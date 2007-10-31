Суд заставил БЮТ ждать решения КС

Днепровский районный суд Киева приостановил производство по делу о лишении съездом БЮТ полномочий 15 депутатов Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей Днепровского районного суда столицы.

Как отмечается в постановлении, рассмотрение дела приостановлено до рассмотрения Конституционным Судом Украины обращения ряда народных депутатов относительно толкования закона о внесении изменений в закон о статусе депутатов местных советов.

По постановлению суда, решение может быть обжаловано на протяжении 5 суток в Апелляционном суде столицы.

Как сообщал УНИАН, 2 июня съезд БЮТ принял решение о прекращении полномочий 15 депутатов Киевсовета, которые прошли по спискам блока, но не вошли во фракцию БЮТ в городском совете.

13 июня Днепровский райсуд Киева остановил действие этого решения межпартийного съезда БЮТ. Решение суда было принято по иску депутата Киевского городского совета, избранного по списку БЮТ, Александра ДАНИЛОВА.

Справка УНИАН. 12 января с.г. Верховная Рада Украины ввела императивный мандат для депутатов Верховной Рады Крыма и местных советов, избранных по пропорциональной избирательной системе, предусматривающей запрещение перехода между фракциями депутатов местных советов.