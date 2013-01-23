Прокуратура возбудила дело против депутата "Свободы"

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что народный депутат, убедившись в наличии правовых оснований у работников налоговой милиции для проведения обыска в одном из обществ Гусятинского района, закрыл дверь одного из кабинетов изнутри, а затем вывесил на ней надпись: «Общественная приемная народного депутата Украины». В дальнейшем, не реагируя на запрещение правоохранителей, вынес из кабинета два полиэтиленовых пакета, содержимое которых не разглашается в интересах следствия.

Действия народного депутата квалифицированы как вмешательство в деятельность работников правоохранительного органа.

По данному факту прокуратурой области в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 343 УК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).

По данным пресс-службы областной прокуратуры, следующим шагом в расследовании будет обращение в Верховную Раду Украины относительно снятия депутатской неприкосновенности и продолжения досудебного расследования по данному делу.

Как сообщал УНИАН, 18 января налоговые милиционеры Тернопольской области заявили о препятствовании следственным действиям со стороны народного депутата по делу о неуплате 15 млн грн налогов служебными лицами ряда предприятий, которые входят в состав местного агрохолдинга.

Налоговики сообщали, что 17 января во время обыска, который проводили сотрудники налоговой милиции области в офисе субъекта ведения хозяйства, имел место факт препятствования в проведении следственных действий со стороны народного депутата Украины от ВО «Свобода» Михаила Головко. Проникнув в офисное помещение, он разместил на двери одного из кабинетов вывеску с надписью «Общественная приемная народного депутата Украины». В налоговой милиции данный факт расценили как препятствование проведению следственных действий.

По неофициальным данным, неуплата налогов выявлена в агрохолдинге «Мрия».