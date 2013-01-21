ГПУ рассчитывает допросить Тимошенко уже в четверг

Генеральная прокуратура Украины надеется в четверг, 24 января, начать следственные действия с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в деле об организации убийства бывшего народного депутата Евгения Щербаня в случае, если она определится с выбором адвоката и согласится давать показания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник Главного управления по расследованию особо важных дел ГПУ Андрей Курысь.

«Право давать показания - это право подозреваемого. Если Юлия Владимировна скажет, что она хочет давать показания, то она будет их давать... Юлия Владимировна сказала, что для выбора адвоката по этому делу ей необходимо 72 часа, и мы планируем, если она определится, в четверг начать следственное действие, если она будет согласна давать показания», - сказал А.Курысь.

Он при этом подтвердил информацию, данную на днях журналистам генпрокурором Виктором Пшонкой о том, что в деле по убийству Е.Щербаня собрано достаточно доказательств. А также подчеркнул, что сторона обвинения заинтересована в том, чтобы процесс по данному делу проходил в строгом соответствии с нормами нового Уголовного процессуального кодекса.

По его словам, все доказательства, которые будут предоставлены как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, должен исследовать только суд и вынести соответствующий вердикт.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка 18 января заявил, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Украины Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко.

“Я хочу сказать, что завершено расследование уголовного дела по убийству народного депутата Щербаня. Те, кто совершил это преступление, отбывают пожизненное наказание, но есть и были заказчики этого тяжкого преступления. Следствие Генеральной прокуратуры Украины в рамках нового Уголовного процессуального кодекса завершило уголовное дело, где выдвинуло подозрение Тимошенко в организации убийства. Собраны материалы досудебного следствия, которые свидетельствуют о том, что Тимошенко действительно заказала это убийство вместе с Лазаренко”, - заявил В.Пшонка.

В.Пшонка также сообщил, что выдвинутое экс-премьер-министру подозрение, согласно Уголовному кодексу, предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.