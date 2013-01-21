Украинская делегация в ПАСЕ избрала председателя
11:30, 21 января 2013Политика
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Главой украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы переизбран народный депутат от Партии регионов Иван Попеску.
Попеску сохранил кресло
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в украинской делегации по завершении ее заседания, которое состоялось сегодня утром.
По словам собеседника агентства, заместителем главы делегации избран депутат от “Батькивщины” Сергей Соболев.
Как сообщал УНИАН, состав делегации Украинского парламента в ПАСЕ был изменен после парламентских выборов 28 октября 2012 года.
И.Попеску возглавлял предыдущий состав делегации Верховной Рады в ПАСЕ.
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