Украинская делегация в ПАСЕ избрала председателя

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в украинской делегации по завершении ее заседания, которое состоялось сегодня утром.

По словам собеседника агентства, заместителем главы делегации избран депутат от “Батькивщины” Сергей Соболев.

Как сообщал УНИАН, состав делегации Украинского парламента в ПАСЕ был изменен после парламентских выборов 28 октября 2012 года.

И.Попеску возглавлял предыдущий состав делегации Верховной Рады в ПАСЕ.