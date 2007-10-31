Винский: для прочности коалиции нужно решить две проблемы

Один из лидеров БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ убежден, что для прочности демократической коалиции БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона” необходимо решить две проблемы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после регистрации в Центральной избирательной комиссии 94 народных депутатов от БЮТ.

В частности, по словам И.ВИНСКОГО, эти вопросы касаются императивного мандата и четкой структуризации «Нашей Украины». «Если мы эти проблемы решим, мы будем иметь очень мощную и очень крепкую коалицию», - сказал он.

Комментируя намерение создать на базе НУ-НС единую партию, И.ВИНСКИЙ отметил, что «необходимость этого уже даже перезрела».

По его словам, это необходимо было сделать еще в 2002 году. «Очень много проблем, которые мы имеем в истории Украины, могли бы быть решены по-другому», - сказал он.

И.ВИНСКИЙ также отметил, что после открытия первого заседания Верховной Рады и формирования руководства парламента будут проголосованы 12 законопроектов, которые входят в коалиционное соглашение. При этом, по его словам, ни о каком пакетном голосовании речь не идет.