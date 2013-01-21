Кожара на два дня улетел в Молдову

Начался двухдневный рабочий визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в Республику Молдова.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В рамках визита Л.Кожара проведет переговоры с Президентом Республики Молдовы Николае Тимофти, главой парламента Марианом Лупу, премьер-министром Владимиром Филатом, вице-премьер-министром – министром иностранных дел и европейской интеграции Юрием Лянке и вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Евгением Карповым. Состоятся также встречи с послами, аккредитованными в Кишиневе, и представителями Миссии ОБСЕ в Молдове.

Программой визита предусмотрено также посещение Приднестровского региона Молдовы.

Во время поездки в Тирасполь 22 января с.г. действующий председатель ОБСЕ встретится с лидером Приднестровья Евгением Шевчуком и политическим представителем этого региона в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Ниной Штански.

Республика Молдова стала первым иностранным государством, которое посещает Л.Кожара после официальной инаугурации председательства Украины в ОБСЕ на заседании Постоянного совета Организации в Вене 17 января с.г.

В ходе встреч с руководством Республики Молдова будут обсуждены актуальные вопросы повестки дня украинско-молдовских отношений, а также ситуация с урегулированием приднестровской проблемы, что, как известно, определено как один из основных приоритетов нынешнего украинского председательства в ОБСЕ. В частности, стороны обменяются мнениями относительно подготовки к очередному раунду переговоров в формате «5+2», который запланирован на вторую половину февраля с.г. во Львове.