Кожара уже в ближайшие дни займется приднестровским вопросом

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом Л.Кожара заявил на встрече с главами полевых присутствий ОБСЕ.

Руководитель МИД отметил важность деятельности полевых миссий ОБСЕ, направленной на предупреждение и урегулирование конфликтов, содействие демократическим реформам и утверждению верховенства права.

"Во время своего председательства в ОБСЕ Украина будет поддерживать усилия с целью повышения эффективности полевых присутствий ОБСЕ", - сказал министр иностранных дел Украины.

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Л.Кожара подчеркнул необходимость усиления институционных возможностей полевых миссий ОБСЕ применять своевременные и эффективные меры по предупреждению возникновения конфликтных ситуаций в зонах их ответственности, совершенствования взаимодействия с принимающими государствами во время реализации проектов и осуществления деятельности в соответствии с их потребностями и интересами.

Значительное внимание министр уделил вопросу урегулирования длительных конфликтов на пространстве ОБСЕ.

В этом контексте Л.Кожара подчеркнул важность активизации переговорного процесса в формате «5+2», направленного на поиск путей приднестровского урегулирования.

"В ближайшие дни планирую посетить Кишинев и Тирасполь с целью дать толчок этому процессу", - сказал действующий председатель ОБСЕ.

Участники встречи проинформировали об актуальной ситуации в странах их присутствия и приветствовали готовность украинского председательства способствовать им в реализации важной миссии организации.