В ГПУ объяснили, почему спешили с брифингом Пшонки

Необходимость в быстрой организации брифинга по «делу Щербаня» обусловлено ожидаемым поступлением информации о вручении Тимошенко сообщения о подозрении в соучастии в организации убийства.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, комментируя заявления отдельных СМИ о том, что якобы этот брифинг делался наспех и что подобное было впервые за последние годы.

В пресс-службе отметили, что встреча генерального прокурора Виктора Пшонки с народным депутатом Украины Арсением Яценюком заранее была назначена на 17.45 и состоялась вовремя. Кроме того, комментируя заявления СМИ об отсутствии на официальном сайте информации, которую изложил на брифинге Генпрокурор в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, в пресс-службе отметили: она готовится и в ближайшие минуты будет обнародована. При этом в Генпрокуратуре отметили, что подобные «экстренные» брифинги для СМИ организовывались неоднократно.