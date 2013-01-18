СМИ: Брифинг Пшонки для обвинения Тимошенко собирали впопыхах

21:08, 18 января 2013
Политика
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Брифинг генпрокурора Виктора Пшонки, на котором он обвинил Юлию Тимошенко в заказе убийства Евгения Щербаня, не планировался заранее.

Брифинг Пшонки не планировался заранее

Как сообщили источники Тиждень.ua, примерно за час до брифинга редакторов информагентств начали обзванивать из ГПУ и приглашать на встречу.

"Это впервые за много лет", - уточнили представители одной из западных инфоромагенций.

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Анонс брифинга, как и информация из него, отсутствуют и на официальном сайте Генпрокуратуры.

Именно тогда в ГПУ был и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк. После разговора с Пшонкой он заявил, что не располагает информацией о том, чтобы Тимошенко кто-то вручал обвинения в организации убийства Щербаня.

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