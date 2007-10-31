Янукович нашел главный тормоз страны

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что выяснение отношений между политиками тормозит развитие страны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Главными задачами сейчас является принятие бюджета, вступление в ВТО, ускорение судебной и земельной реформ, преодоление инфляции и выравнивание экономических диспропорций», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства считает, что в последнее время социально-экономических проблем в стране «накопилось еще больше, потому что они порождены, прежде всего, невозможностью работать в таких условиях, в которых последние полгода живет страна».

В.ЯНУКОВИЧ считает необходимым это признать и учесть ошибки, допущенные «в целом политической системой государства».

«Хотя кто-то сегодня впечатлен своими политическими успехами, мол, кто-то кого-то победил, эти победы отбрасывают страну только назад в развитии, и жизнь людей только ухудшается. Политики-победители, которые стремятся к дестабилизации ситуации в стране, должны это понимать», - сказал он.

Премьер также считает недопустимым популизм и непросчитанность решений, демонстрируемых в условиях острой политической конкуренции «по формуле - от выборов к выборам». По его мнению, это приводит к ухудшению жизни людей и откладыванию реформ «на неопределенное будущее».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в результате такой ситуации в Украине отмечается неразвитость национального рынка, отраслевые диспропорции, необъективная система социальной защиты, чрезмерное налоговое давление на производителя и потребителя, высокий уровень зависимости от глобальной конъюнктуры и определенная изолированность Украины от процессов глобализации.

«Мы об этом хорошо знаем, но мы занимаемся своими внутренними проблемами, выяснением отношений, а мир в это время идет вперед. И никто никого ожидать не будет, пока мы здесь разберемся», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.