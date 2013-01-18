Свобода говорит, что штаб Пилипишина снова взялся за старое

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, пишет Украинская правда.

По сообщению пресс-службы, во второй декаде января 2013 года к жителям Шевченковского района столицы начали массово приходить "подозрительные лица", которые якобы проводят социологический опрос по единственному вопросу: за какого кандидата Вы голосовали на выборах 28 октября?

При этом "социологи" заявляют, что "они - от Левченко" и якобы получают за свою работу 100 гривен за три часа работы. Интересно, что информацию об оплате и "партийной принадлежности" сообщают независимо от того, спрашивает ли об этом житель квартиры или нет.

Свободовский кандидат в этом округе Юрий Левченко говорит, что это все "инспирации штаба Пилипишина".

"Считаю" рейды "горе-социологов Пилипишина попыткой штаба "Деньги прежде всего" очернить меня лично и опустить до их уровня. Мы никогда не использовали технологии проплаченных псевдо-опросов и никогда не будем этого делать", - заявил свободовец.