Милиция уверяет, что тюремщики законно вышвыривали депутатов из больницы Тимошенко

Об этом говорится в переданном УНИАН официальном заявлении Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

«18 января 2013 года на территории ЦКБ №5 представитель Государственной исполнительной службы вручил постановление Дзержинского районного суда г. Харькова народным депутатам Украины А.Кужель, Л.Денисовой и Т.Слюз, которым удовлетворен иск руководства ЦКБ «Укрзализныци» и Качановской исправительной колонии (№54) об устранении препятствий в деятельности учреждений и удалении указанных лиц из отделенного охраняемого блока девятого этажа больницы», - говорится в сообщении.

ОСО заявляет, что представители Государственной исполнительной и пенитенциарной служб, которые выполняли постановление суда, «действовали исключительно в соответствии с требованиями и в рамках закона. Охрану общественного порядка обеспечивали работники милиции».

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«Теперь работники органов внутренних дел продолжают обеспечивать охрану общественного порядка на территории медицинского заведения и прилегающей к нему территории. Всего в мероприятиях задействовано около 30 работников милиции, для обеспечения безопасности дорожного движения привлечены экипажи Госавтоинспекции», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, народный депутат Украины Александра Кужель заявила, что женщин - народных депутатов от «Батькивщины» А.Кужель, Татьяну Слюз и Людмилу Денисову, которые 16 января в ЦКБ «Укрзализныци» присоединились к акции гражданского неповиновения экс-премьер-министра Ю.Тимошенко, насильно выдворили за пределы больничного блока экс-премьера.

«Сегодня в шесть утра открылась дверь, вошли три человека - исполнительная служба, пенитенциарная служба, девочки лежали на полу. Я одна дежурила. Мы закричали, поскольку мы все время были в одежде и с депутатскими удостоверениями в руках. Мы быстро стали к окну - 4,5 квадратных метра комната, в которой мы находились. Они зачитали решение какого-то суда, мы ничего не слышали. И закричали «Заходите!». Влетело человек 20, без опознавательных знаков. Они схватили нас каждую, по 6-7 человек нас тащили. Мы были без обуви. Выбросили нас на лестницу, бросили туда же вещи, и ушли», - сообщила А.Кужель.

По словам А.Кужель, состояние здоровья всех депутаток ухудшилось, у Т.Слюз случился сердечный приступ. Позже народный депутат Украины Т.Слюз заявила о нанесении ей телесных повреждений в Харьковской ЦКБ №5. Т.Слюз продемонстрировала гематомы на теле, и заявила о намерении подать заявление в правоохранительные органы по факту нанесения ей телесных повреждений.