Соратница Тимошенко показала синяки и рассказала, что их тащили, как скот (дополненная)

Об этом сообщает Харьковский интернет-сайт "Главное".

Т.Слюз продемонстрировала гематомы на теле и заявила о намерении подать заявление в правоохранительные органы по факту нанесения ей телесных повреждений.

Депутат вызвала милицию.

Позже главврач ЦКБ «Укрзализныци» Михаил Афанасьев подтвердил наличие гематом на теле депутата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», Т.Слюз также сообщила, что наличие кровоподтеков на руках зафиксировано врачами харьковской больницы «Укрзализныци», а кровоподтеки на ногах начали проявляться только сейчас, поэтому народный депутат будет настаивать на проведении судебно-медицинской экспертизы. Ей также уже сделали три кардиограммы.

В пресс-службе также заявили, что народные депутаты из фракции «Батькивщина» будут обращаться в прокуратуру относительно силового выдворения депутатов Т.Слюз, Александры Кужель и Людмилы Денисовой из больницы.

Как заявила Т.Слюз, «тюремщики действовали агрессивно по отношению к женщинам-депутатам, и понятно, что акция была спланирована ими заранее».

«Наши личные вещи, которые мы сдавали перед свиданием с лидером оппозиции Юлией Тимошенко, валялись на лестнице. Чемоданы, телефоны. А перед этим бритоголовые тащили нас босых и раздетых, как скот. Шесть человек на каждую женщину. Выбросили на лестницу, а затем туда полетела наша обувь», - сообщила она.

«Руководство ЦКБ №5 «Укрзализныци» не смогло объяснить, по чьему приказу личные вещи народных депутатов и сами депутаты оказались на лестнице больницы, и признало, что все время пребывания с Ю.Тимошенко женщины вели себя «корректно и тихо» и не мешали нормальной работе медицинского учреждения», - отметили в пресс-службе партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром народных депутатов из фракции «Батькивщина» Л.Денисову, А.Кужель и Т.Слюз, силой выдворили за пределы больничного блока экс-премьера.

Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что сегодня утром народным депутатам Украины А.Кужель, Л.Денисовой и Т.Слюз было вручено представителем Государственной исполнительной службы решение Дзержинского районного суда г. Харькова, которым удовлетворен иск руководства ЦКБ «Укрзализныци» и Качановской исправительной колонии (№ 54) об устранении препятствий в деятельности учреждений и удалении указанных лиц из отдельного охраняемого блока девятого этажа ЦКБ.