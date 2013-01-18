Соратниц Тимошенко три дня не кормили и ночью отключали воду в туалете

Все время женщины-депутаты провели вместе с Тимошенко в комнате для свиданий. "Это помещение 3х2, 5 метра. Душевая, где раньше ночевала Юлия Тимошенко - не 30 метров, как они рассказывают, а 4,5 - мы это видели сами", - подчеркнула Кужель, цитирует Украинская правда.

"Все три дня нас не кормили и не давали пить. Вчера вечером нам отключили воду в туалете. Еще через некоторое время оказалось, что у нас банально украли антенну для телевизора - у нас пропала связь с внешним миром", - отметила депутат.

"Кстати, когда мы были у смертниц, там был ремонт. Спросили, что это, а нам говорят: а им ставят плазменные телевизоры. И еще: единственный канал, который не работает у Тимошенко в камере - это ТВi", - рассказала Кужель .

Как сообщал УНИАН, соратниц Юлии Тимошенко, трех народных депутаток Александру Кужель, Татьяна Слюз и Людмилу Денисову, выбросили с этажа, где находится заключенная. Около 6:15 утра "люди в масках ворвались в комнатку, где спали на полу трое народных депутаток от "Батькивщины" - Александра Кужель, Татьяна Слюз и Оксана Денисова - и полуголых извлекли из этой комнатки".