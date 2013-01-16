Тюремщики обещают назвать дату, когда отпустят Луценко в Киев
21:08, 16 января 2013Политика
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Пенитенциарная служба обещает в пятницу рассказать, когда Луценко доставят в киевскою больницу.
Тюремщики обещают назвать дату, когда отпустят Луценко в Киев
В Государственной пенитенциарной службе Украины обещают, что в пятницу рассказать, когда экс-министра внутренних дел Юрия Луценко будут вывозить в киевскую больницу на операцию.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы ДПтС Игорь Андрушко.
"Сейчас любой другой информации на сегодня у меня нет, но в пятницу, думаю, мы расскажем", - сказал он.
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