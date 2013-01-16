Тюремщики обещают назвать дату, когда отпустят Луценко в Киев

В Государственной пенитенциарной службе Украины обещают, что в пятницу рассказать, когда экс-министра внутренних дел Юрия Луценко будут вывозить в киевскую больницу на операцию.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы ДПтС Игорь Андрушко.

"Сейчас любой другой информации на сегодня у меня нет, но в пятницу, думаю, мы расскажем", - сказал он.