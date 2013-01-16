Тюремщики ознакомили Луценко с письмом от клиники

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как проинформировали в ГПтС, сегодня, 16 января, руководство Менской исправительной колонии (№91) ознакомило Ю.Луценко (под подпись) в присутствии его защитника Ирины Луценко с письмом от Киевской универсальной медицинской клиники «Оберег» о готовности этого заведения принять Ю.Луценко 21 января.

Со стороны пенитенциарной службы будут приняты соответствующие меры для этапирования Ю.Луценко в медзаведение, заверили в пресс-службе.

Как сообщалось, пресс-секретарь «Народной самообороны» Лариса Сарган прогнозировала, что Ю.Луценко, скорее всего, уже 17 января перевезут в частную клинику в Киеве, где прооперируют.

«Мы предусматриваем, что 17 января его вывезут из колонии. Все детали относительно врача и операции нам до сих пор не известны. Послеоперационная реабилитация, по словам врачей, должна занять несколько недель, чтобы избежать угрозы внутреннего кровотечения, - сказала она. - Но это уже воля не наша, а тюремщиков, к сожалению».

Как отмечает газета «Сегодня», в клинике, где будут лечить Ю.Луценко, о будущей операции (ему необходимо удалить полипы в кишечнике) говорят осторожно. «Мы пациента не обследовали, потому о сложности вмешательства не могу говорить, но, как правило, это вмешательство средней сложности, и не является чем-то чрезвычайным, - сказал «Сегодня» источник в руководстве клиники. - Хотя методы удаления полипов разные: от простой полипэктомии (выполняют во многих клиниках) до эндоскопической резекции полипа с участком слизистой (выполняем мы по международным стандартам). Предоперационное обследование покажет, какой тип вмешательства необходим. Относительно сроков: в данном случае, учитывая не до конца выясненное начальное состояние пациента, рассчитываем на 2-3 дня предоперационного обследования, день на операцию и 2-4 дня послеоперационного периода, если не будет осложнений».