Главное за день: обзор топ-новостей

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Процедуру усыновления украинских детей иностранцами могут упростить

Президент Виктор Янукович предлагает изменить правила усыновления украинских детей иностранцами. Он внес в ВР законопроект о ратификации Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам международного усыновления.

Сегодня Кожара собирает Постоянный совет ОБСЕ в Вене

Сегодня начался визит министра иностранных дел Украины, действующего председателя ОБСЕ Леонида Кожары в Австрию для участия в мероприятиях по случаю начала председательства Украины в ОБСЕ.

Всемирный банк не разделяет оптимизма Азарова

Всемирный банк ухудшил прогноз роста украинской экономики в 2013 году до 2,2%. По прогнозам ВБ гривна может обвалиться до 8,7 грн за доллар. Сам же Азаров видит в Украине улучшения: Украинцы держат на депозитах годовой доход бюджета.

Украина теряет свободу в компании с Мали, Гамбией и Гвинеей-Бисау

Международная правозащитная организация Freedom House констатирует снижение уровня свободы в Украине в 2012 году.

В Москве думают, что Янукович приедет к Путину «со старой кашей»

Российские СМИ сообщили, что Президент Украины намерен посетить Москву для встречи с Путиным накануне запланированного на 25 февраля саммита Украина-ЕС. Но в Администрации Президента категорически заявили, что визита в Москву в планах Януковича на февраль нет.

Немецкие СМИ: Ключевые эпизоды с «компроматом» на Тимошенко сфальсифицированы

Как свидетельствуют расследования, проведенные немецкими журналистами, ключевые эпизоды с "компроматом" на экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко сфальсифицированы.

Соратницы приехали на встречу с Тимошенко

Женщины - депутаты от оппозиционных фракций прибыли в ЦКБ "Укрзализныци" в Харькове для встречи с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. После того, как их пропустили к экс-премьеру, Власенко сообщил, что депутаты в больнице присоединились к акции Тимошенко и отказываются покидать помещение. Три соратницы Тимошенко заявили, что останутся с ней в больнице до выполнения всех требований экс-премьера. В ДПТС же стоически утверждают, что женщины-депутаты не заявляли о присоединении к акции Тимошенко.

Французская армия уже вступила в бой в Мали

Вооруженные силы Франции вместе с правительственными войсками Мали начали наземную операцию против исламистов и ведут бои на улицах города Диабали.

ПР не поддержит законопроект оппозиции о языках

Народные депутаты от Партии регионов категорически заявили, что не поддержат оппозиционный законопроект о языках.

Янукович забрал у Портнова суды

Президент Украины Виктор Янукович уволил Андрея Портнова с должности своего советника - главы Управления по судоустройству администрации президента. Глава АП Левочкин объяснил увольнение Портнова реформированием структуры президентской администрации.