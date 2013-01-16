Визита в Москву в планах Януковича на февраль нет
13:29, 16 января 2013Политика
1886 0
Президент Украины Виктор Янукович не планирует посещать Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным накануне намеченного на 25 февраля подписания на саммите Евросоюза Соглашения о зоне свободной торговли.
Янукович не собирается в Москву
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Дария Чепак.
По ее словам, в графике главы государства пока нет соответствующих планов.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, газета «Известия», ссылаясь на источник в ближайшем окружении В.Януковича, сообщила о возможности такого визита.
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сказал изданию, что в Кремль пока не поступало никаких сведений относительно визита В.Януковича в Москву. «Нам не известно, собирается ли Президент Янукович в Россию. Встреча с Владимиром Путиным на февраль не запланирована», - сказал Д.Песков, добавив, что Кремль не владеет информацией о том, что украинская сторона отказалась вступать в Таможенный союз.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter