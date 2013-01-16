Соратницы приехали на встречу к Тимошенко

Об этом УНИАН сообщила народный депутат Украины Александра Кужель, которая будет участвовать во встрече.

По ее словам, на встречу также прибыли народные депутаты Людмила Денисова и Татьяна Слюз.

А.Кужель отметила, что сначала они зайдут к главврачу медицинского учреждения. Депутат уточнила, что ей неизвестно, в котором часу начнется встреча с Ю.Тимошенко.

По ее словам, сегодня народные депутаты-женщины уже посетили Качановскую исправительную колонию, где встретились с осужденными, которые там содержатся.