Соратницы приехали на встречу к Тимошенко
14:00, 16 января 2013Политика
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Женщины – депутаты прибыли в ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове для встречи с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.
Кужель отметила, что сначала они зайдут к главврачу
Об этом УНИАН сообщила народный депутат Украины Александра Кужель, которая будет участвовать во встрече.
По ее словам, на встречу также прибыли народные депутаты Людмила Денисова и Татьяна Слюз.
А.Кужель отметила, что сначала они зайдут к главврачу медицинского учреждения. Депутат уточнила, что ей неизвестно, в котором часу начнется встреча с Ю.Тимошенко.
По ее словам, сегодня народные депутаты-женщины уже посетили Качановскую исправительную колонию, где встретились с осужденными, которые там содержатся.
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