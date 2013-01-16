Украина теряет свободу в компании с Мали, Гамбией и Гвинеей-Бисау

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обнародованном отчете организации о состоянии свободы в мире.

“Украина получила отметку снижения из-за уменьшения качества парламентских выборов, увеличения давления правительства на оппозицию, а также из-за нового закона о языках, который предоставил преимущество русскоязычной части населения, игнорируя менее многочисленные меньшинства», - объясняется в отчете.

По данным организации, в целом за период с 2008 по 2012 год Украина утратила 16 пунктов в общей оценке, заняв шестое место по скорости снижения уровня свободы после Мали, Мадагаскара, Гамбии, Гвинеи-Бисау и Бахрейна.