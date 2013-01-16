Немецкие СМИ: Ключевые эпизоды с «компроматом» на Тимошенко - подделка

Как отмечает DW, оппозиционные политики и журналисты в Украине все чаще становятся жертвами прослушивания и взлома электронной почты. Пока Ю.Тимошенко в заключении воюет с врачами и надзирателями, заявляя о попытках уничтожить ее физически, оппоненты экс-премьера пытаются уничтожить ее политическое реноме. В социальных сетях распространяется новая волна "компромата" на Ю.Тимошенко. Теперь он будто содержится в частной электронной переписке дочери политика Евгении. На специально созданном неизвестными сайте размещен целый архив переписки Евгении Тимошенко за последние несколько лет – в целом около пяти тысяч электронных сообщений. Основное внимание в публикациях о переписке Е.Тимошенко уделяют, в частности, финансовым условиям лечения экс-премьера специалистами берлинской клиники Charitй. Критического анализа обнародованной информации в украинских СМИ маловато. В то же время, "компромат против Тимошенко" привлек большое внимание немецких СМИ. В конечном счете, ведь речь идет, среди прочего, о лечении Ю.Тимошенко специалистами одной из самых авторитетных клиник Германии.

В частности, фальшивкой, как удалось установить журналистам ведущих изданий Der Spiegel и Die Zeit, является активно распространяемый украинским интернетом мейл со счетом за услуги берлинских врачей на 680 тысяч евро (и это только по одному месяцу лечения!). Во-первых, сама сумма, как отмечают специалисты, "абсурдно высокая”. Кроме того, якобы выставленный Ю.Тимошенко счет размещен на неправильном бланке. Немецкие врачи, реагируя на сообщение в печати, отметили: лечение заключенного лидера украинской оппозиции проводится бесплатно, семья Ю.Тимошенко только покрывает расходы на переезд и проживание немецких врачей.

В чем смысл распространения фальшивого письма с такими заоблачными цифрами? Журналист издания Die Zeit Ульрих Крекель в своей статье "Грязные трюки охотников на Тимошенко" высказывает предположение: 680 тысяч евро, которые как для четырехнедельного лечения далеки от реальности, по замыслу оппонентов Ю.Тимошенко должны восприниматься в целом не как гонорар за лечение, а как взятка за якобы заведомо согласованный диагноз. "Если бы врачи действительно брали такие невероятные деньги за лечение Ю.Тимошенко, в Германии это было бы невиданным скандалом. Потому я решил проверить эту информацию и выяснилось, что счет – явная фальшивка. Это видно сразу, в нем много грамматических ошибок. Кто-либо, кто ходил в Германии к врачу и видел как выглядит врачебный счет, сразу поймет, что это не подлинный документ", - аргументировал У.Крекель в беседе с Deutsche Welle.

Опрошенные DW журналисты и обозреватели убеждены, что заказчиками черного пиара против Ю.Тимошенко и ее соратников являются те же люди, которые посадили экс-премьера в тюрьму. Виктория Сюмар из Института массовой информации убеждена, что разместить в Интернете свыше пяти тысяч электронных писем, систематизировав их по темам, – такой огромный объем информации требует работы целой группы людей и соответствующих средств. "Не за счет ли налогоплательщиков это делается? Если правоохранительные органы не будут искать тех, кто стоит за этим, это станет только лишним свидетельством того, что за сайтом с перепиской Ю.Тимошенко стоит сама власть", - сказала В.Сюмар.