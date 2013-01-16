Сегодня Кожара собирает Постоянный совет ОБСЕ в Вене

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, как действующий председатель ОБСЕ Л.Кожара во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 17 января в Вене официально представит приоритеты и программу председательства Украины в этой организации.

Приоритеты украинского председательства включают вопросы урегулирования длительных конфликтов на территории ОБСЕ, укрепления режима контроля над вооружениями и мер доверия и безопасности, предупреждения негативного влияния энергетической деятельности на окружающую среду. Украина будет уделять значительное внимание борьбе с торговлей людьми, защите свободы слова, а также другим важным вопросам гуманитарного измерения ОБСЕ.

В Вене Л.Кожара проведет встречи с Президентом Австрии Хайнсом Фишером, руководителями делегаций государств-участников ОБСЕ, генеральным секретарем и руководителями институтов ОБСЕ, председателями полевых присутствий организации.

По случаю начала председательства Украины в ОБСЕ во дворце Лихтенштейн состоится торжественный концерт с участием ансамбля «Киевские солисты».