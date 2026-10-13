Атака на многоэтажку в Харькове: есть жертвы и более десятка пострадавших

Ракета разрушила подъезд четырёхэтажного жилого дома в Холодногорском районе, под завалами могут оставаться люди.

В результате российского удара по Харькову вечером 12 октября погибли как минимум три человека. В Холодногорском районе ракета попала в четырехэтажный жилой дом и полностью разрушила подъезд. Спасательная операция продолжается. Об этом сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным ГСЧС, под ударом оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры в Холодногорском и Шевченковском районах города.

"Одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом, в результате чего подъезд был полностью разрушен. Под завалами могут находиться люди", – сообщили спасатели.

Видео дня

Во время ликвидации последствий обстрела пострадал также спасатель. Его госпитализировали. На других местах попаданий зафиксировали пожары и разрушения.

Впоследствии под завалами разрушенного дома в Холодногорском районе нашли тела трёх погибших. По предварительной информации, под обломками ещё могут находиться люди.

По состоянию на последнее обновление известно о трёх погибших и 11 пострадавших в результате вечернего обстрела Харькова. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Удар по дому в Харькове – последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера вечером российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову. Под вражеской атакой оказался Холодногорский район города.

Известно, что в Харькове прогремело сразу несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попадании в жилой дом – там под завалами могут находиться люди. По словам мэра, враг обстреливал "Бандеролями".

Вас также могут заинтересовать новости: