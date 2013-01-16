Процедуру усыновления украинских детей иностранцами могут упростить

В случае принятия документа будет четко регламентирована процедура усыновления и отслеживания судьбы ребенка за границей. Вместе с тем противники ратификации заявляют, что конвенция позволит беспрепятственно заниматься торговлей детьми-сиротами, сообщает Коммерсант.

Вчера на сайте Верховной рады был размещен текст законопроекта о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам международного усыновления, внесенного главой государства. Конвенция, участниками которой сейчас являются 89 государств, была принята 29 мая 1993 года в Гааге.

Она определяет требования к межгосударственному усыновлению, полномочия центральных органов власти и аккредитованных организаций в этой сфере, а также возлагает на принимающее государство обязательства всесторонне охранять его права и предоставлять по запросу страны, где родился ребенок, всю информацию о его судьбе.

В случае ратификации конвенции будут внесены изменения в действующее законодательство — их Виктор Янукович предложил отдельным законопроектом — в частности, в Семейный кодекс.

Предлагается определить перечень организаций, которые могут заниматься вопросами усыновления и передачи детей под опеку иностранцев. Это исключительно учреждения власти — органы опеки, службы по делам детей, Минсоцполитики или консульские представительства Украины за рубежом. Собирать документы и представлять интересы иностранных усыновителей без дополнительной платы смогут организации из государств—участников конвенции, а также из стран, с которыми ранее были подписаны договоры о межгосударственном усыновлении.

Порядок выдачи разрешений на такую деятельность иностранным агентствам должен разработать Кабинет министров. Среди иностранцев первоочередное право на усыновление получат граждане стран—членов конвенции, государств, с которыми ранее были подписаны соответствующие соглашения, а также родственники самих детей.