Власенко: соратницы присоединились к акции Тимошенко - из больницы не уйдут

Народные депутаты от оппозиции Александра Кужель, Людмила Денисова и Татьяна Слюз, которые прибыли сегодня на краткосрочную встречу с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, присоединились к ее акции гражданского неповиновения, и отказываются покидать больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в ЦКБ “Укрзализныци» в Харькове сообщил журналистам защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

“Пять минут назад к акции гражданского неповиновения Юлии Тимошенко присоединились женщины - народные депутаты Украины, которые сейчас находятся там. Они не покинут помещение, пока не будут выполнены требования Юлии Тимошенко. Все они присоединились к акции гражданского неповиновения”, - сказал С.Власенко.

Он отметил, что женщины-депутаты вместе с Ю.Тимошенко сейчас находятся в комнате для встречи с защитниками.

На уточняющий вопрос, является ли это краткосрочным свиданием, С.Власенко сказал: “Я бы назвал это массовой акцией гражданского неповиновения”.

С.Власенко также отметил, что женщины-депутаты, по закону, сегодня имеют право находиться с Ю.Тимошенко в течение четырех часов.

Как сообщал УНИАН, женщины-депутаты от оппозиции сегодня прибыли к экс-премьеру, чтобы, среди прочего, осмотреть палату Ю.Тимошенко, комнату, в которой находятся мониторы видеонаблюдения, комнату, где проводятся медицинские процедуры, а также пообщаться с медицинским персоналом.