Тюремщики говорят, что никаких заявлений от соратниц Тимошенко не слышали

Женщины - народные депутаты Украины Александра Кужель, Татьяна Слюз и Людмила Денисова не заявляли о присоединении к акции гражданского неповиновения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове сообщил заместитель начальника управления ГПтСУ в Харьковской области Андрей Лапинский.

“У нас нет такого заявления. Они нам не заявляли такого ни в письменном виде, ни устно. И свидание будет продолжаться еще больше трех часов”, - подчеркнул А.Лапинский.

Он отметил, что в случае, если депутаты после завершения четырехчасового краткосрочного свидания не покинут помещение, они нарушат закон. А.Лапинский выразил надежду, что свидание закончится в установленный срок. Он отказался говорить о том, какие в отношении депутатов могут быть применены меры, если они откажутся покинуть помещение.

“Свидание еще продолжается. Будем смотреть, как будет разворачиваться ситуация”, - сказал А.Лапинский.

Как сообщал УНИАН, женщины-депутаты от оппозиции сегодня прибыли к экс-премьеру, чтобы, среди прочего, осмотреть палату Ю.Тимошенко, комнату, в которой находятся мониторы видеонаблюдения, комнату, где проводятся медицинские процедуры, а также пообщаться с медицинским персоналом.

Через некоторое время после начала встречи депутатов с экс-премьером защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко сообщил, что женщины присоединились к акции гражданского неповиновения Ю.Тимошенко и отказываются покидать больницу.

Позже пресс-служба «Батькивщины» распространила заявление депутатов А.Кужель, Л.Денисовой и Т.Слюз об их присоединении к акции Ю.Тимошенко и намерении оставаться с ней в больнице, пока требования лидера оппозиции не будут выполнены.

«После всего увиденного и услышанного мы заявляем о присоединении к акции гражданского неповиновения, объявленной лидером оппозиции», - говорится в заявлении женщин-депутатов от «Батькивщины».

Это означает, подчеркнули А.Кужель, Л.Денисова и Т.Слюз, что «с этой минуты мы постоянно, в круглосуточном режиме будем находиться вместе с Юлией Тимошенко в помещении больницы «Укрзализныци», пока требования не будут выполнены; и нас не испугают ни ваши камеры, ни ваши грязные методы».

Справка УНИАН. 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения.

В открытом письме на имя Президента Украины В.Януковича она отметила узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается предоставлять объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в любых заказных уголовных производствах”.

Также Ю.Тимошенко отказалась возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточный конвой в палате и мужчин-часовых.