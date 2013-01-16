Женщины-нардепы намерены быть с Тимошенко круглосуточно (заявление)

Народные депутаты Украины от оппозиции Александра Кужель, Людмила Денисова и Татьяна Слюз заявляют, что будут оставаться вместе с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в помещении больницы «Укрзализныци», пока требования лидера оппозиции не будут выполнены.

Об этом говорится в их заявлении, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Сегодня, побывав в харьковской больнице и наконец пообщавшись с Юлией Тимошенко, мы собственными глазами убедились в низости и цинизме псевдоправоохранительной системы, которая в действительности охраняет права не людей, а банды преступников при власти», - заявили соратницы Ю.Тимошенко.

В связи с этим они приняли решение присоединиться к акции гражданского неповиновения, объявленной Ю.Тимошенко.

«Поэтому после всего увиденного и услышанного мы заявляем о присоединении к акции гражданского неповиновения, объявленной лидером оппозиции», - говорится в заявлении женщин-депутатов от «Батькивщины».

Это значит, подчеркнули А.Кужель, Л.Денисова и Т.Слюз, что «с этой минуты мы постоянно, в круглосуточном режиме будем находиться вместе с Юлией Тимошенко в помещении больницы «Укрзализныци», пока требования не будут выполнены; и нас не испугают ни ваши камеры, ни ваши грязные методы».

Как сообщал УНИАН, женщины-депутаты от оппозиции сегодня прибыли к экс-премьеру, чтобы, среди прочего, осмотреть палату Ю.Тимошенко, комнату, в которой находятся мониторы видеонаблюдения, комнату, где проводятся медицинские процедуры, а также пообщаться с медицинским персоналом.

Справка УНИАН. 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины В.Януковича она отметила узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается предоставлять объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в любых заказных уголовных производствах”. Также экс-премьер подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд.

Также Ю.Тимошенко отказалась возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточный конвой в палате и мужчин-часовых.