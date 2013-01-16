Французская армия уже вступила в бой в Мали

Как сообщает ВВС Украина, накануне французская военная колонна в составе 30 бронемашин вышла из Бамако в направлении города Диабали, захваченного 14 января повстанцами-исламистами.

Эту информацию подтвердил министр обороны Франции Жан-Ив Лэ Дриан, а командующий французских вооруженных сил адмирал Эдуар Гийо объявил о начале сухопутной операции в Мали.

Сегодня, 16 января, в Мали прибывают также первые подразделения из африканских стран. Согласно планам, они должны выступить в качестве подкрепления во время наступления французских сил на Диабали. Франция начала военную интервенцию в Мали 11 января, чтобы остановить продвижение исламистов к Бамако.

Французская военная авиация уже несколько дней наносит удары по позициям хорошо вооруженных боевиков.

Французский командующий Э.Гийо заверил, что воины приложат усилия, чтобы гражданское население не пострадало во время штурма города.

В то же время министр обороны признал, что силам правительства Мали и французскому контингенту в околицах города Диабали будет противостоять хорошо вооруженный соперник.

Министр обороны Франции подтвердил также, что правительственные войска Мали не отбили у мятежников город Конна, как сообщалось ранее.

Для успеха военной операции в Мали французам необходимо контролировать и Конну, и Диабали.

Численность французского военного контингента в Мали сейчас составляет 800 человек. Предусматривается, что в ближайшее время она возрастет до 2500.

При этом Франция активно лоббировала отправление в Мали подразделений Экономического содружества стран Западной Африки (ЕКОВАС).

190 нигерийских военных прибудут в Мали уже сегодня.

Кроме того, в Мали, согласно планам, будут отправлены военные из Бенина, Ганы, Нигера, Сенегала, Буркина-Фасо и Того.

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, общая численность военного контингента ЕКОВАС превысит три тысячи солдат.

Весной прошлого года иностранные исламисты и туареги, которые восстали против правительства Мали, захватили ряд населенных пунктов на севере страны.

Вскоре после этого исламистские боевики, которые имеют связи с "Аль-Каидой", взяли города под свой контроль и ввели там законы шариата.

16 января представитель сепаратистской организации туарегов Муса Аг Ассарид в интервью ВВС намекнул, что его соплеменники могут выступить против своих бывших союзников, исламистских боевиков.

М.Ассарид не сказал прямо, что туареги готовы драться на стороне французов, но заявил, что его группировка "выступает против "Аль-Каиды" и терроризма".