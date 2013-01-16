Всемирный банк не разделяет оптимизма Азарова

Как сообщает "Лига. Финансы", об этом сказано в новом докладе ВБ "Глобальные экономические перспективы, январь 2013 г.".

Эксперты Всемирного банка прогнозируют, что рост экономики Украины в 2013 году составит 2,2%, в 2014-м - 3,2% и 3,5% - в 2015 году.

В предыдущем докладе аналитики ВБ прогнозировали, что ВВП Украины в 2014 году вырастет на 4%.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2013 год правительство Украины заложило рост ВВП на уровне 3,4%.