Всемирный банк не разделяет оптимизма Азарова
10:35, 16 января 2013Политика
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Всемирный банк ухудшил прогноз роста украинской экономики в 2013 году до 2,2%.
Эксперты пересмотрели прогноз
Как сообщает "Лига. Финансы", об этом сказано в новом докладе ВБ "Глобальные экономические перспективы, январь 2013 г.".
Эксперты Всемирного банка прогнозируют, что рост экономики Украины в 2013 году составит 2,2%, в 2014-м - 3,2% и 3,5% - в 2015 году.В предыдущем докладе аналитики ВБ прогнозировали, что ВВП Украины в 2014 году вырастет на 4%.
Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2013 год правительство Украины заложило рост ВВП на уровне 3,4%.
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