В Москве думают, что Янукович приедет к Путину «со старой кашей»

Об этом пишет газета «Известия» (№006 от 16 января), ссылаясь на источник в ближайшем окружении В.Януковича.

В то же время пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил изданию, что в Кремль пока не поступало никаких сведений по визиту В.Януковича в Москву.

«Нам неизвестно, собирается ли Президент Янукович в Россию. Встреча с Владимиром Путиным на февраль не запланирована», - сказал Д.Песков и добавил, что Кремль не владеет информацией о том, что украинская сторона отказалась вступать в Таможенный союз.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что визит, скорее всего, будет «ритуальным», но при этом может принести частные результаты.

«В Москве могут быть подписаны какие-то тактические соглашения. Например, о сближении технических стандартов Украины и Таможенного союза. Тем более что это не сложно и не особо противоречит линии Киева на евроинтеграцию», - считает он.

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Эксперты не уверены в том, что линия В.Януковича на евроинтеграцию является окончательной, отмечает газета. «Украинские лидеры уже который год пытаются сидеть на двух стульях. И Брюсселю, и Москве официальный Киев с одинаковой искренностью говорит о стратегическом партнерстве. Думаю, что Кремлю все же следует принять украинского Президента и послушать, что предложат украинцы: старую кашу или что-то новое», - сказал в комментарии изданию директор московского Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев.

Тем временем председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил газете, что Киев и Москва приблизились к решению газового вопроса накануне саммита с ЕС.

«Мы не можем потерять российский рынок, и Европа это понимает. Вы когда-то слышали, чтобы Запад говорил что-то плохое в адрес России? Он никогда не запрещал нам дружить с соседями. Если мы подпишем Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, к нам хлынет поток товаров. Но нашу продукцию Запад пока брать не готов. Нам нужно модернизироваться, и это лучше делать вместе с Россией», - считает он.

Как сообщал УНИАН, запланированный на 18 декабря рабочий визит В.Януковича в Российскую Федерацию был перенесен.

Пресс-служба Президента Украины отмечала, что темами встречи Президентов Украины и России были определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.