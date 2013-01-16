На Банковой объяснили, зачем уволили Портнова

Увольнение Андрея Портнова с должности руководителя Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины связано с реформированием структуры Администрации.

Об этом сказал глава Администрации Президента Сергей Лёвочкин, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

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«В структуре Администрации также создается Управление реформирования правоохранительных органов и органов юстиции, работу которого вместе с Управлением по вопросам помилования, Управлением по вопросам представительства интересов Президента Украины в судах и Главным управлением по судоустройству будет курировать Андрей Портнов», - подчеркнул глава Администрации Президента.

По словам С.Лёвочкина, в сферу ответственности А.Портнова войдет мониторинг процесса реформирования криминального судопроизводства в связи с началом действия нового УПК, «имплементация которого находится в сфере особого внимания главы государства».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, Президент Виктор Янукович уволил Андрея Портнова с должности советника Президента - руководителя Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента.

Другим указом В.Янукович назначил А.Портнова своим советником.