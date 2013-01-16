Власенко говорит, что немецкие врачи не понимают, как можно везти Тимошенко в суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

Он отметил, что немецкие врачи недавно по этому поводу сделали официальное заявление.

“Немецкие врачи сделали официальное заявление. Они не понимают заявлений так сказать каких-то украинских врачей, которые говорили о том, что состояние здоровья позволяет доставлять Юлию Владимировну Тимошенко в суд. У меня есть копия официального письма немецких врачей, которые не понимают, о чем идет речь. Это вопрос никогда не обсуждался, с одной стороны, а с другой стороны - состояние здоровья Юлии Тимошенко таково, что она не может самостоятельно перемещаться и, соответственно, это исключает любую медицинскую возможность ее доставки в суд”, - сказал С.Власенко.

Он отметил, что не знает, когда в Харьков прибудут немецкие врачи.