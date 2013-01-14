Евросуд рассмотрит жалобу украинки, срезавшей фамилию «Янукович» с венка

О принятии к производству дела "о незаконности ареста и нарушении права на свободу самовыражения, свободу, защиту и справедливый суд" гражданки Г.Швыдкой стало известно сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

О том, когда дело будет рассмотрено, суд в настоящее время не сообщает.

Представление в Европейский суд было сделано в октябре 2011 года после того, как Апелляционный суд Киева оставил без изменений постановление Шевченковского райсуда. То есть, суд признал правомерным арест пенсионерки на 10 суток за "порчу личного имущества Президента", которым был признан венок возле памятника Тарасу Шевченко.

Кроме того, в действиях Г.Швыдкой суд увидел «грубое, циничное неуважение к обществу и морали».

В свою очередь Г.Швыдкая настаивала на том, что свой поступок сделала сознательно в знак протеста против политики В.Януковича и действий правоохранительных органов, а поэтому назначение за это наказания в виде ареста нарушает ее право на свободу самовыражения и является преследованием за политические убеждения.