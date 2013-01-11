Тюремщики уверяют, что ежедневно проводят с Тимошенко «воспитательные беседы»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтС.

Как утверждают в пенитенциарной службе, «с момента подачи соответствующего заявления о неповиновении руководство учреждения и непосредственно его начальник ежедневно проводят беседы с осужденной Ю.Тимошенко, во время которых осужденной указывается на противоправность и противозаконность ее действий со ссылкой на требования действующей нормативно-правовой базы».

Об этом каждый раз составляется соответствующий акт, добавили в ГПтС.

Кроме того, отмечается в сообщении, в соответствии с требованиями ст. 102 Уголовного исполнительного кодекса Украины и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, осужденные, их вещи и одежда подлежат обыску и досмотру. Уголовным исполнительным кодексом не предусмотрены какие-либо ограничения относительно применения данной нормы.

Таким образом, досмотр личных вещей Ю.Тимошенко проводится каждый раз при предоставлении разрешения на свидание, как с защитниками, так и другими лицами.

ГПтС отдельно информирует, что за время пребывания в ЦКБ «Укрзализныци» осужденная Ю.Тимошенко лишь дважды подвергалась личному обыску. В последний раз – 2 января.

Таким образом, действия сотрудников Качановской исправительной колонии (№ 54) законны и четко регламентированы действующим законодательством, заявили в пресс-службе ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, А.Плахотнюк заявил, что руководство Качановской колонии сегодня, 11 января, не проводило с Ю.Тимошенко, которая уже трое суток продолжает акцию гражданского неповиновения, бесед с целью убедить ее прекратить протест.

Он отметил, что сегодня к экс-премьеру в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове действительно приходил начальник Качановской исправительной колонии. Однако он не проводил с Ю.Тимошенко “никаких воспитательных бесед”.

“Первый раз, когда я к ней заходил, ничего она не говорила о воспитательных беседах, или о таких беседах, которые способствовали бы достижению компромисса. Выходя после первой встречи, я встретил, как оказалось, начальника колонии на выходе из медицинского блока. И уже потом, когда я второй раз посещал Юлию Владимировну, то оказалось, что начальник колонии приходил лишь для того, чтобы занести пару документов. Никакой беседы он с ней не проводил”, - отметил А.Плахотнюк.