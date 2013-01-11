Адвокат: Тимошенко ночует на металлическом топчане возле туалета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после встречи с Ю.Тимошенко сообщил журналистам ее адвокат Александр Плахотнюк.

Он подчеркнул, что экс-премьер продолжает свою акцию общественного неповиновения с требованием убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточную охрану в палате и мужчин-охранников.

“Юлия Владимировна продолжает акцию гражданского неповиновения. Она категорически отказывается заходить в тюремную медицинскую камеру, в которой до сих пор находятся три действующие видеокамеры и до сих пор находится караул”, - сказал А.Плахотнюк.

Он отметил, что до сих пор пенитенциарная служба не устранила этих нарушений закона.

“Вместо того, чтобы убрать видеокамеры, пенитенциарная служба предложила ей металлический топчан возле санузла”, - отметил адвокат.

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Он отметил, что двое суток с начала акции протеста Ю.Тимошенко не спала. По словам адвоката, Ю.Тимошенко все время находится в коридоре, иногда перемещается в санузел. По словам А.Плахотнюка, Ю.Тимошенко единственная в Украине заключенная, возле которой круглосуточно присутствуют личный конвой и за которой круглосуточно ведется видеонаблюдения во всех помещениях, в которые она может попасть.

“Это является незаконным”, - подчеркнул адвокат.

А.Плахотнюк отметил, что Ю.Тимошенко не отказывалась от медицинских процедур. По его словам, медицинские процедуры не проводились с начала акции неповиновения, поскольку в тех условиях, где находится экс-премьер — в коридоре — их невозможно проводить. Адвокат заметил, что в комнате для проведения процедур также установлено видеонаблюдение, соответственно, в таких условиях Ю.Тимошенко отказывается их проводить там.

Адвокат подчеркнул, что Ю.Тимошенко не борется за личные права, а “требует выполнения закона для себя и других граждан”. По словам А.Плахотнюка, Ю.Тимошенко уже третьи сутки не дает себя обыскать.

“Юлия Владимировна своими действиями показывает, что может бороться с властью”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины Виктора Януковича, обнародованном адвокатом экс-премьера Сергеем Власенко, Ю.Тимошенко указывает на узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий.

Она заявляет, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в каких-либо заказных уголовных производствах”.

Также экс-премьер подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление, "настолько, насколько хватит сил и жизни", попыткам принудительно доставить ее в суд, а также не намерена возвращаться в палату, пока там будут видеокамеры, и не позволит проводить личный досмотр и обыски в ее вещах.

Сегодня, 9 января, прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин заявил о незаконности и противоправности акции неповиновения Ю.Тимошенко. "Я глубоко убежден, что акт неповиновения является капризом Юлии Владимировны, который направлен на формирование ошибочного общественного мнения о том, что якобы имели место нарушения прав Юлии Владимировны. Второй момент - это всячески затянуть судебное заседание, судебный процесс, затянуть время пребывания Юлии Владимировны в больнице, а также сделать все возможное, чтобы был ослаблен режим отбывания наказания”, - сказал Г.Тюрин.