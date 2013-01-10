Регионалка уверяет, что сгонять нардепов в ВР по СМС - нормальная практика

Член фракции Партии регионов в ВР Елена Бондаренко уверяет, что СМСки с требованием прийти на сессию ВР приходят им чуть ли не ежедневно, и вчерашняя с требованием проголосовать за председателя НБУ не была исключением:

"Грустно, что вы стали жертвой незнания... На самом деле у нас любой депутат, начиная с 5-го созыва, каждый раз перед каждым голосованием, перед каждым сессионным заседанием получает такие СМСки. Если вы этого не знали, то очень жаль, что для вас стало сенсацией ", - сказала нардеп в комментарии ТВi.