Регионалка уверяет, что сгонять нардепов в ВР по СМС - нормальная практика
19:36, 10 января 2013Политика
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Представитель Партии регионов говорит, что нардепы часто получают СМСки подобного содержания.
Елена Бондаренко: жаль, что для вас это стало сенсацией
Член фракции Партии регионов в ВР Елена Бондаренко уверяет, что СМСки с требованием прийти на сессию ВР приходят им чуть ли не ежедневно, и вчерашняя с требованием проголосовать за председателя НБУ не была исключением:
"Грустно, что вы стали жертвой незнания... На самом деле у нас любой депутат, начиная с 5-го созыва, каждый раз перед каждым голосованием, перед каждым сессионным заседанием получает такие СМСки. Если вы этого не знали, то очень жаль, что для вас стало сенсацией ", - сказала нардеп в комментарии ТВi.
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