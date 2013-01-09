Адвокат возмущается, что Тимошенко в душе и туалете видят мужчины

Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александр Плахотнюк подозревает, что комнату для встреч экс-премьера с защитниками в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове прослушивают и там ведется видеосъемка.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Харькове А.Плахотнюк заявил, что это подозрение достаточно обосновано.

“Можно привести один пример, когда перед самими выборами мы общались, мы приезжали тогда втроем к Юлии Владимировны с Сасом, Власенко, мы обсуждали ситуацию перед выборами. Во время разговора ни с того - ни с сего открылись двери, и ненавязчиво, на всякий случай, нам посоветовали на политические темы не разговаривать, потому что это запрещено начисто. То, когда это произошло и каким образом это произошло, однозначно свидетельствует о том, что люди просто слышали, о чем идет речь при свидании с адвокатом”, - сказал А.Плахотнюк.

По его мнению, видеонаблюдение также ведется, кроме палаты Ю.Тимошенко, в душе, туалете и кабинетах, где проводятся медицинские процедуры.

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А.Плахотнюк выразил убеждение, что за мониторами, на которые транслируется изображение с камер видеонаблюдения, наблюдают мужчины.

Адвокат подчеркнул, что это является не только нарушением закона, но и нарушением прав заключенной.

“И караул, и охрана, которые сейчас находятся в больнице, состоят, в том числе и из мужчин. Я бы сказал, что их там даже больше. Понятно, что это и по-человечески неправильно, и это противозаконно. Все время за мониторами, на которые транслируется видеозапись, сидят мужчины. А, как известно, камеры установлены во всех возможных местах, в том числе в душе, туалете и в кабинетах, где проходят медицинские процедуры. Это является нарушением не только норм закона, но и нарушением личных прав”, - отметил он.

В то же время А.Плахотнюк не стал утверждать, что в палате Ю.Тимошенко находились мужчины-охранники.

Он подчеркнул, что Ю.Тимошенко будет продолжать свою акцию неповиновения, пока все камеры видеонаблюдения не будут сняты, и пока руководство Качановской колонии не сообщит официальным письмом, что в комнате для встреч с защитниками не ведется видеосъемка и аудиопрослушивание.

“Она будет продолжать свою акцию, пока не будут не просто выключены, но и сняты видеокамеры с этих мест, пока ей не будет предоставлено официальное письмо за подписью начальника колонии, в котором будет указано, что не проводится видео- и аудиопрослушивание, скрытое в комнате встреч с адвокатами”, - подчеркнул А.Плахотнюк.