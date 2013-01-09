Адвокат утверждает, что Тимошенко обыскивали по несколько раз в день

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

“В ее ситуации стало практикой по несколько обысков и в палате, и по несколько личных обысков ее, - сказал А.Плахотнюк. - По 3-4 обыска палаты проводилось каждый день”.

А.Плахотнюк возмутился такой ситуацией и обратил внимание на то, что Ю.Тимошенко находится не в тюрьме, а в медицинском учреждении.

“Такого нет ни в одном учреждении исполнения наказаний. В таком количестве не проводится ни в одном учреждении, а, учитывая, что это больница, а не учреждение, это вообще нонсенс”, - подчеркнул адвокат.

А.Плахотнюк подчеркнул, что в отношении Ю.Тимошенко пытались провести досмотр перед встречей с ним, однако, она не позволила этого сделать.

“Перед тем, как ко мне идти, ее пытались обыскать. Она не позволила этого сделать. Силы не применяли пока”, - отметил адвокат.

Он подчеркнул, что со вчерашнего дня, когда была объявлена акция неповиновения, Ю.Тимошенко не позволила провести ни одного личного обыска и ни одного обыска ее палаты.

«Уже сутки она успешно борется», - подчеркнул А.Плахотнюк.