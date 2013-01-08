Тимошенко не будет сотрудничать со следствием и отказывается вернуться в палату

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в открытом письме экс-премьера на имя Президента Украины Виктора Януковича. Текст письма сегодня на брифинге в Харькове зачитал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

В своем письме Ю.Тимошенко, в частности, отмечает узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий.

“Отныне я объявляю свою личную акцию гражданского неповиновения. На сегодняшний день это единственное мое право, которым я могу воспользоваться”, - говорится в письме.

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Так, с сегодняшнего дня Ю.Тимошенко отказывается признавать прокуроров и следователей, которые, по ее мнению, являются заангажированными и предвзятыми.

“Ваши прокуроры и следователи действуют от имени Украины, но их гимном была и остается «Мурка». Для них не существует ни законов, ни Конституции, ни офицерской чести”, - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Она отметила, что с сегодняшнего дня отказывается от общения со следователями, отказывается давать объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в любых заказных уголовных производствах”.

Ю.Тимошенко также подчеркнула, что отныне отказывается добровольно приезжать на заседания судов.

“Это уже давно не суд, а инквизиция без справедливости и чести. Ваши псевдосуды и псевдосудьи, Виктор Федорович, гниют и воняют. Нет смысла от них ожидать правосудия, профессиональности и беспристрастия”, - отметила экс-премьер.

Она подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление попыткам принудительной доставки в суд.

Ю.Тимошенко также отметила, что с сегодняшнего дня не позволит проводить досмотры или обыски в ее вещах.

“Я буду физически защищаться, невзирая на болезнь”, - подчеркнула она.

Кроме того, Ю.Тимошенко отметила, что также отказывается возвращаться в свою палату в ЦКБ “Укрзалізниці”, пока оттуда не снимут камеры видеонаблюдения и не выведут караул.

По словам С.Власенко, Ю.Тимошенко сейчас находится в комнате для встреч с защитниками. По его данным, это помещение также прослушивается. С.Власенко добавил, что с сегодняшнего дня Ю.Тимошенко прекращает лечиться.

“По состоянию на сегодня, на 15.00, да (прекратила лечение — УНИАН)”, - сказал С.Власенко.

Он заметил, что на данное время Ю.Тимошенко не рассматривает возможность опять объявить голодовку.