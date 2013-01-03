Ахметов уверяет, что бросил лучшие силы на поиски горняков «Комсомольца Донбасса»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ДТЭК.

«Сейчас делается все возможное, чтобы спасти двух оставшихся под завалом шахтеров Романа Процика и Геннадия Шевченко, и на это брошены лучшие силы», - сказал Р. Ахметов. При этом он добавил: «Прежде всего, я хочу выразить сердечные соболезнования родным и близким погибшего горняка Юрия Шумского. И сказать, что в этот страшный день мы не оставим вас в беде, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вы не чувствовали себя покинутыми в горе».

Президент СКМ подчеркнул, что «из этой трагедии надо сделать самые жесткие, самые ответственные выводы. Проблема безопасности - это главнейшая проблема в работе шахт, и мы ее обязаны решить».

В пресс-службе также отметили, что на шахте «Комсомолец Донбасса» продолжаются спасательные работы по поиску двух пострадавших шахтеров, которые оказались под завалом в результате выброса метана. В 15.00 в районе аварии была включена дополнительная система вентилирования аварийного участка, которая позволит снизить концентрацию метана с целью обеспечения работ по уборке горной массы и расчистки завала.

Работы по уборке горной массы предварительно запланировано выполнить в течение ближайших 12 часов (3, 4 смены).

Ход спасательной операции и расследование аварии находятся под личным контролем Генерального директора ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, на шахте «Комсомолец Донбасса» (ДТЭК, г. Кировское) сегодня утром 3 января 2013 г. во время подготовительных работ конвейерного штрека лавы, возникло газодинамическое явление с отвалом породы без последующего горения.

В момент происшествия под землей работали 300 человек, из них на аварийном участке - 4 человека. Один горняк выбрался самостоятельно, тело одного шахтера было найдено спасателями.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко распорядился приостановить работу забоев шахты «Комсомолец Донбасса» для проверки дегазационных мероприятий и степени опасности пластов по внезапным выбросам угля и газа.

Факт аварии занесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей). Следствие проводят органы милиции. Кировская межрайонная прокуратура осуществляет процессуальное руководство расследованием.