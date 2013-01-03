Ахметов уверяет, что бросил лучшие силы на поиски горняков «Комсомольца Донбасса»
Президент компании СКМ, в которую входит ДТЭК, Ринат Ахметов заверил, что на шахте «Комсомолец Донбасса» (ДТЭК, г. Кировское), где сегодня произошел спонтанный выброс метана, делается «все возможное», чтобы спасти двух оставшихся под завалом горняков.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ДТЭК.
«Сейчас делается все возможное, чтобы спасти двух оставшихся под завалом шахтеров Романа Процика и Геннадия Шевченко, и на это брошены лучшие силы», - сказал Р. Ахметов. При этом он добавил: «Прежде всего, я хочу выразить сердечные соболезнования родным и близким погибшего горняка Юрия Шумского. И сказать, что в этот страшный день мы не оставим вас в беде, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вы не чувствовали себя покинутыми в горе».
Президент СКМ подчеркнул, что «из этой трагедии надо сделать самые жесткие, самые ответственные выводы. Проблема безопасности - это главнейшая проблема в работе шахт, и мы ее обязаны решить».
В пресс-службе также отметили, что на шахте «Комсомолец Донбасса» продолжаются спасательные работы по поиску двух пострадавших шахтеров, которые оказались под завалом в результате выброса метана. В 15.00 в районе аварии была включена дополнительная система вентилирования аварийного участка, которая позволит снизить концентрацию метана с целью обеспечения работ по уборке горной массы и расчистки завала.
Работы по уборке горной массы предварительно запланировано выполнить в течение ближайших 12 часов (3, 4 смены).
Ход спасательной операции и расследование аварии находятся под личным контролем Генерального директора ДТЭК.
Как сообщал УНИАН, на шахте «Комсомолец Донбасса» (ДТЭК, г. Кировское) сегодня утром 3 января 2013 г. во время подготовительных работ конвейерного штрека лавы, возникло газодинамическое явление с отвалом породы без последующего горения.
В момент происшествия под землей работали 300 человек, из них на аварийном участке - 4 человека. Один горняк выбрался самостоятельно, тело одного шахтера было найдено спасателями.
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко распорядился приостановить работу забоев шахты «Комсомолец Донбасса» для проверки дегазационных мероприятий и степени опасности пластов по внезапным выбросам угля и газа.
Факт аварии занесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей). Следствие проводят органы милиции. Кировская межрайонная прокуратура осуществляет процессуальное руководство расследованием.