Янукович: результаты 2012 года оказались намного хуже, чем прогнозировались

Об этом он сказал в интервью ”Комсомольской правде в Украине”.

В то же время, по словам главы государства, ключевым, «можно сказать, историческим» достижением является успешное проведение Евро-2012. «Мир открыл для себя Украину с самой лучшей стороны. Наши усилия и затраты полностью оправдали себя», - сказал В.Янукович.

Среди других яркий событий ушедшего года, Президент также назвал избрание нового парламента и назначение нового состава Кабинета министров.

Отвечая на вопрос, по каким критериям проходил отбор на должности министров и почему Президент решил оставить на посту главы правительства Николая Азарова, В.Янукович отметил, что знает Н.Азарова как опытного и ответственного управленца. «Именно на его плечи легло спасение Украины от дефолта, который нам прогнозировали многие иностранные эксперты в 2010 году. В то же время, стоит признать, что предыдущий состав Кабинета министров не полностью выполнил поставленные задачи по выполнению реформ и обеспечению роста экономики. Это привело к тому, что результаты 2012 года оказались значительно хуже, чем прогнозировались», - в частности, заявил Президент Украины.

Именно поэтому, по его словам, перед новым правительством поставлено задание совместно с учеными и предпринимателями в кратчайшие строки подготовить мероприятия по структурной перестройке экономики с целью расширения внутреннего рынка.

«Среди ключевых инструментов достижения этой цели я вижу внедрение активной политики импортозамещения, переход к системной политике социальной справедливости и продолжение политики дерегуляции», - отметил В.Янукович, добавив, что, исходя из поставленных задач, и отбирались претенденты на должности руководителей ведомств.