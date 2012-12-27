Если бы в Украине состоялись досрочные президентские выборы (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 24 декабря 2012 года.

При условии, если в президентских выборах принимает участие Ю.Тимошенко, то в первом туре больше всего голосов набрал бы В.Янукович (22,9%), а дальше в опросе идут: Ю.Тимошенко (13,1%), В.Кличко (11,7%), А.Яценюк (7,7%), Петр Симоненко (6,2%), Олег Тягнибок (5,2%).

При этом 11,5% опрошенных сказали, что участия в выборах не будут принимать. Не смогли ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали в случае досрочных президентских выборов, 18,2%.

В случае, если бы Ю.Тимошенко не принимала участие в выборах, то за В.Януковича проголосовало бы 22,7%, за А.Яценюка - 14%, за В.Кличко - 13,1%, за О.Тягнибока - 6,5%, П.Симоненко - 6%. В выборах не принимали бы участия 12,1% опрошенных, а не смогли ответить на этот вопрос 21,1%.

*** Опрошено 2009 респондентов по всей Украине. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.