Тягнибок: депутатам ПР крайне сложно собираться в парламенте ежедневно
Лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок считает неуместным предложение, чтобы народные депутаты во время пленарной недели голосовали только один день.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок заявил журналистам.
О.Тягнибок отметил, что пока какого-то конкретного решения не принято, однако фракция Партии регионов предлагает голосовать именно один день.
«Я не думаю, что это правильная позиция», - сказал О.Тягнибок.
Он отметил, что депутатам от Партии регионов крайне сложно собираться в парламенте ежедневно, поскольку подавляющее большинство из них предприниматели.
«Наверно, им не с руки ежедневно приходить в парламент, но извините, каждый народный депутат получает заработную плату», - сказал он.
О.Тягнибок также сказал, что фракция «Свобода» пока не принимала конкретного решения по этому поводу.
«Но я сомневаюсь, что фракция «Свобода» примет такое решение», - сказал он.