Тягнибок: депутатам ПР крайне сложно собираться в парламенте ежедневно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок заявил журналистам.

О.Тягнибок отметил, что пока какого-то конкретного решения не принято, однако фракция Партии регионов предлагает голосовать именно один день.

«Я не думаю, что это правильная позиция», - сказал О.Тягнибок.

Он отметил, что депутатам от Партии регионов крайне сложно собираться в парламенте ежедневно, поскольку подавляющее большинство из них предприниматели.

«Наверно, им не с руки ежедневно приходить в парламент, но извините, каждый народный депутат получает заработную плату», - сказал он.

О.Тягнибок также сказал, что фракция «Свобода» пока не принимала конкретного решения по этому поводу.

«Но я сомневаюсь, что фракция «Свобода» примет такое решение», - сказал он.