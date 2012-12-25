Рыбак хочет, чтобы украинский и русский языки имели равные права
11:09, 25 декабря 2012Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак выступает за равенство статусов украинского и русского языков.
Рыбак отмечает, что Конституцию нужно соблюдать
Об этом В.Рыбак сказал в интервью газете «Коммерсант - Украина».
«Я представитель русскоязычного края, и мне неприятно, когда некоторые депутаты называют русский язык языком национальных меньшинств», - сказал В.Рыбак.
По его мнению, «языком нацменьшинств может считаться, например, румынский в Черновцах или венгерский в Закарпатье».
«А русский язык таким называться не может, на нем полстраны говорит. Я поддерживаю идею равенства прав русского и украинского языков», - сказал В.Рыбак.
Вместе с тем спикер добавил, что нужно соблюдать Конституцию, в которой записано, что государственным языком является украинский.
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