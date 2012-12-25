Рыбак хочет, чтобы украинский и русский языки имели равные права

Об этом В.Рыбак сказал в интервью газете «Коммерсант - Украина».

«Я представитель русскоязычного края, и мне неприятно, когда некоторые депутаты называют русский язык языком национальных меньшинств», - сказал В.Рыбак.

По его мнению, «языком нацменьшинств может считаться, например, румынский в Черновцах или венгерский в Закарпатье».

«А русский язык таким называться не может, на нем полстраны говорит. Я поддерживаю идею равенства прав русского и украинского языков», - сказал В.Рыбак.

Вместе с тем спикер добавил, что нужно соблюдать Конституцию, в которой записано, что государственным языком является украинский.