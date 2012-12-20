Рыбак: Конституцию на референдуме принимать невозможно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.Рыбак заявил, отвечая на вопрос журнала «Віче».

«На референдуме Конституцию, по моему мнению, принимать невозможно. Конституция должна приниматься в Верховной Раде Украины», - сказал спикер.

По словам руководителя парламента, работа над внесением изменений в Основной закон - очень сложный процесс, в котором должны принимать участие специалисты. Также, по мнению В.Рыбака, конституционный процесс требует общественного обсуждения и рассмотрения в профильных парламентских комитетах.

При этом председатель Верховной Рады не исключил, что некоторые вопросы могут быть вынесены на референдум.