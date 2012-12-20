Рыбак: Конституцию на референдуме принимать невозможно
00:05, 20 декабря 2012Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак считает, что новая редакция Конституции должна приниматься в парламенте, а не на референдуме.
Владимир Рыбак
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.Рыбак заявил, отвечая на вопрос журнала «Віче».
«На референдуме Конституцию, по моему мнению, принимать невозможно. Конституция должна приниматься в Верховной Раде Украины», - сказал спикер.
По словам руководителя парламента, работа над внесением изменений в Основной закон - очень сложный процесс, в котором должны принимать участие специалисты. Также, по мнению В.Рыбака, конституционный процесс требует общественного обсуждения и рассмотрения в профильных парламентских комитетах.
При этом председатель Верховной Рады не исключил, что некоторые вопросы могут быть вынесены на референдум.
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