УДАР: переназначение Табачника - откровенная пощечина Украине

Назначения в новое правительство свидетельствуют об отсутствии у Президента Украины Виктора Януковича системного подхода к преодолению кризиса и реализации необходимых стране реформ.

Об этом говорится в заявлении партии «УДАР», переданном агентству УНИАН.

В «УДАРе» отмечают, что новое украинское правительство – это не команда профессионалов, а сборная представителей «семьи» и различных олигархических кланов.

«Наибольшее возмущение вызывает возвращение в правительство одиозных персон, коррупционеров и украинофобов, которые работают на разжигание межнациональной вражды в стране. Повторное назначение министром образования Дмитрия Табачника – это откровенная пощечина Украине и украинцам. Вряд ли эти новые-старые фамилии станут признаком другой политики в государстве», – заявляют в «УДАРе».

В партии подчеркивают, что некоторые назначения продемонстрировали, кто на парламентских выборах был «назначенной» оппозицией и кого продолжают «интегрировать» во власть.

Также «УДАР» требует немедленного отчета премьер-министра Украины Николая Азарова за действия предыдущего правительства, в частности, в сфере экономики, тендерных закупок, медицины и в социальной сфере. В партии считают, что такой публичный отчет не только покажет результат предыдущей каденции Н.Азарова в должности премьера, но и станет предостережением к использованию грязных схем в будущем.

«Кое-кто из предыдущих министров провалил все, что мог, и перебежал в стены Верховной Рады – прятаться от людей, перед которыми должен был ответить за свою «деятельность». За непрозрачные тендеры, антисоциальные реформы, хюндаи, которые не ездят, и все остальное. Мы требуем отчета и ответственности, чтобы отнестись предупредить возможные злоупотребления», – говорится в заявлении «УДАРа».