В Минобороны заявили, что фрегат «Гетман Сагайдачный» вовремя становится в строй
Завершено плановое обновление ходовых механизмов, основного вооружения и оборудования в заводских условиях флагманского корабля Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный».
"Успешно завершен основной этап восстановления технической готовности и проверено качество комплексного ремонта в море фрегата «Гетман Сагайдачный», - заявил 23 декабря 2012 года Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, комментируя результаты ходовых испытаний. По его словам, это - наглядный и реальный пример работы Вооруженных Сил Украины в 2012 году, свидетельство правильности принятых решений.
"В 2013 году ВМС Украины впервые за много лет получит полностью боеспособное ядро флота, способное на современном уровне реагировать на актуальные угрозы безопасности на море", - подчеркнул Министр обороны Украины.
При выходе корабля в море совместно с представителями промышленности была проверена работа фрегата на различных режимах с проведением корабельных боевых учений и тренировок, в частности, по борьбе за живучесть и универсальной обороны. "Фрегат "Гетман Сагайдачный" становится в строй в оговоренные сроки. Для Украины это важно в контексте формирования боеспособного военно-морского флота ", - отметил Дмитрий Саламатин. Сейчас экипаж фрегата отрабатывает комплекс мер для обеспечения участия в антипиратских операциях «Океанский щит»,« Аталанта »и выполняет ряд других задач в море.
"Важным станет участие фрегата в морских операциях в районе Африканского рога в 2013 году. Для нас это важно еще и учитывая, что таким образом вовремя выполняются международные обязательства Украины в морской отрасли и повышается имидж нашего государства в мире ", - подчеркнул Дмитрий Саламатин.