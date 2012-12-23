В Минобороны заявили, что фрегат «Гетман Сагайдачный» вовремя становится в строй

"Успешно завершен основной этап восстановления технической готовности и проверено качество комплексного ремонта в море фрегата «Гетман Сагайдачный», - заявил 23 декабря 2012 года Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, комментируя результаты ходовых испытаний. По его словам, это - наглядный и реальный пример работы Вооруженных Сил Украины в 2012 году, свидетельство правильности принятых решений.

"В 2013 году ВМС Украины впервые за много лет получит полностью боеспособное ядро ​​флота, способное на современном уровне реагировать на актуальные угрозы безопасности на море", - подчеркнул Министр обороны Украины.

При выходе корабля в море совместно с представителями промышленности была проверена работа фрегата на различных режимах с проведением корабельных боевых учений и тренировок, в частности, по борьбе за живучесть и универсальной обороны. "Фрегат "Гетман Сагайдачный" становится в строй в оговоренные сроки. Для Украины это важно в контексте формирования боеспособного военно-морского флота ", - отметил Дмитрий Саламатин. Сейчас экипаж фрегата отрабатывает комплекс мер для обеспечения участия в антипиратских операциях «Океанский щит»,« Аталанта »и выполняет ряд других задач в море.

"Важным станет участие фрегата в морских операциях в районе Африканского рога в 2013 году. Для нас это важно еще и учитывая, что таким образом вовремя выполняются международные обязательства Украины в морской отрасли и повышается имидж нашего государства в мире ", - подчеркнул Дмитрий Саламатин.