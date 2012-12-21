Яценюк призывает ВР принять решение о поддержке евроинтеграции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”, по мнению политика, парламент должен сделать это еще в текущем году.

А.Яценюк напомнил, что 19 мая 2011 года парламент Украины практически конституционным большинством принял постановление по результатам парламентских слушаний, инициированных оппозицией, в котором европейская интеграция определяется одним из главных внешнеполитических приоритетов государства.

«Сейчас Украина должна продемонстрировать свою готовность к движению на пути к Европейскому Союзу и консолидацию политических сил в этом вопросе. Бесспорно, для этого необходимо выполнить ряд критериев, в том числе о прекращении политических преследований Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других граждан», - подчеркнул он.

«Украине нужен Европейский Союз, как и Европейскому Союзу нужна Украина. Украинцы как европейская нация должны и будут ездить в страны-члены ЕС без виз. Это одна из задач, которые мы должны выполнить и ради чего нам отдали голоса на последних парламентских выборах миллионы украинцев», - сказал А.Яценюк.

Как сообщалось, в этом году Верховная Рада будет работать только 25 декабря.