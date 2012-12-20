Кабмин: Евросоюз готов поддержать Украину

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом он сказал во время встречи в Киеве с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

Стороны обсудили перспективы развития отношений между Украиной и Евросоюзом в контексте резолюции Европарламента, принятой 13 декабря

Н.Азаров подчеркнул, что Украина рассматривает резолюцию как сигнал открытости к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества и готовности поддержать Украину в реализации реформ. Он подтвердил преданность Украины общим с ЕС ценностям, обязательствам по укреплению демократических стандартов, уважению к верховенству права и правам человека, обеспечению независимости правосудия.

В свою очередь, Э.Брок подчеркнул готовность поддержать Украину в проведении политических и экономических реформ, направленных на достижение европейских стандартов. Он добавил, что самым главным на сегодняшний день является то, что ЕС готов к интенсивной совместной работе, целью которой должно стать подписание между Украиной и ЕС Соглашения об ассоциации.

Э.Брок передал Н.Азарову документ, подготовленный по результатам заседания министров иностранных дел стран - членов ЕС, которые представляют Европейскую народную партию.

Стороны также высоко оценили работу миссии «Квасневский-Кокс» Европарламента в Украине и выразили мнение о необходимости продолжения ее деятельности.