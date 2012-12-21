В Одессе милиция задержала нескольких участников штурма мэрии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте событий сообщил начальник городского управления ГУ УМВД в Одесской области, полковник Владимир Босенко.

На просьбу присутствующих журналистов уточнить количество задержанных, В. Босенко ответил, что точное число будет известно через несколько часов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе сторонники ВО «Свобода», а также предприниматели и представители общественных организаций, пытались штурмом взять здание мэрии, в котором проходит заседание сессии городского совета. Участники штурма сломали входные двери в горсовет. Также в здании был распылен слезоточивый газ. Охрана здания мэрии пыталась применять огнетушители и воду из гидрантов против участников штурма.

Как заявил УНИАН представитель одесской ВО «Свобода», слезоточивый газ применили не протестующие, а охрана мэрии. Он добавил, что в планы протестующих не входил силовой захват здания. По его словам, протестующие лишь хотели войти в здание чтобы выразить свой протест.

Милицейское спецподразделение «Беркут», прибывшее по вызову местных властей к зданию Одесского городского совета, оттеснило протестующих от здания.